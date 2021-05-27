27.05.2021 (17:52)
Развитие специализированной системы испытаний перспективных комплексов с БпЛА обсудят на форуме «Армия-2021»
Подходы по развитию специализированной системы испытаний перспективных комплексов и систем с беспилотными летательными аппаратами станут предметом обсуждения профессионального сообщества на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».
В ходе мероприятия участники обсудят ряд актуальных тем, в том числе плановое усовершенствование специализированных полигонов и испытательных центров, предназначенных для летных испытаний и исследований беспилотных летательных аппаратов, отдельных систем и элементов оснащения.
Основные цели круглого стола заключаются в выработке подходов по развитию специализированной системы испытаний перспективных комплексов и систем с БпЛА, а также определение принципов и путей совершенствования нормативного обеспечения по созданию и испытаниям беспилотных летательных аппаратов, как фундаментального основания развития перспективных авиационных комплексов и систем.
В числе приглашенных гостей - представители федеральных органов исполнительной власти, специалисты органов военного управления, научно-исследовательских центров, ведущих высших учебных и научных заведений Российской Федерации, основных разработчиков комплексов с беспилотными летательными аппаратами и их систем.
Организатором мероприятия выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского».
Ожидается, что по итогам проведения круглого стола участниками будут выработаны предложения по принципам, организационно-техническим подходам разработки, создания и развития специализированной системы испытаний интеллектуальных авиационных систем на основе БпЛА.
Справочно:
Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа 2021 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.