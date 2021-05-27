27.05.2021 (17:30)

Около 700 новобранцев из Башкирии отправились к местам прохождения службы с начала весеннего призыва

Военный комиссариат Республики Башкортостан с начала весеннего призыва отправил около 700 человек в Вооруженные Силы Российской Федерации для прохождения службы по призыву.

Большинство новобранцев были направлены в воинские части и соединения Северного флота и Центрального военного округа. Перед отправкой в автобусах и железнодорожных вагонах была проведена дезинфекция, все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.

Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Весной военный комиссариат Республики Башкортостан отправит в войска более 5 тыс. человек.

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