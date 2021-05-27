27.05.2021 (18:00)

В городе Братск Иркутской области тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 12 тыс. человек

Более 12 000 человек посетили тематический поезд военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в городе Братск Иркутской области.

Сегодня железнодорожный состав торжественно встретили на станции Падунские Пороги в Братске. Воинский эшелон приветствовали жители Иркутской области, военнослужащие Центрального военного округа, военный комиссар города Братск Александр Рак, представители городской администрации, депутаты, юнармейцы.

После торжественного митинга гости акции смогли ознакомиться с тематическими экспозициями, расположенными в вагонах железнодорожного состава. На трёх платформах были представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооружённых сил Российской Федерации - бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» и другие, а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики – бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Кроме этого, гости посетили тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19, тематический вагон «Дорога памяти», где находятся терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, вагон «Молодежь – авангард поколений», в котором представлены экспозиции, отражающие место и роль молодежи в повседневной жизни Вооруженных Сил Российской Федерации и другие. Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов.

На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который посетило около 200 человек.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице