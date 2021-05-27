27.05.2021 (17:15)

Конкурс на звание лучшего дознавателя военной полиции ЦВО прошел в Самарской области

Конкурс на звание лучшего офицера-дознавателя подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) прошел на полигоне в Самарской области.

Конкурсные состязания включали в себя теоретическую номинацию «Интеллектуал», а также практический этап «Триатлон военного дознавателя», состоящий из трех элементов: «Офицер»; «Юрист»; «Военный дознаватель».

В ходе теоретического задания дознаватели военной полиции приняли участие в тестировании на знание правовых аспектов деятельности и организации службы военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, а также основ проведения мероприятий дознания в войсках.

Затем военные полицейские ЦВО прошли «Тропу военного дознавателя», на которой выполняли различные вводные по нормативам РХБ защиты, огневой подготовки и преодолению штурмовой полосы. В ходе практического этапа также были выполнены мероприятия осмотра места предполагаемого преступления, оказания медицинской помощи условно раненому и преследование правонарушителя.

Всего в соревновании принимало участие 29 конкурсантов. Пьедестал почета заняли представители подразделений дознания из Самарской и Свердловской областей, а также военной комендатуры Хакасии.

Победители получили дипломы и ценные подарки. В ноябре этого года призеры окружного состязания примут участие во втором этапе конкурса на звание лучшего дознавателя Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет на базе Учебного центра военной полиции во Владикавказе.

Конкурс прошел под общим руководством начальника регионального управления военной полиции по ЦВО полковника Константина Смирнова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице