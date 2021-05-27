27.05.2021 (17:00)

В армейский корпус Балтийского флота прибывают новобранцы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Прибытие новобранцев в армейский корпус Балтийского флота

Согласно плану комплектования, в соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота продолжают прибывать команды новобранцев весеннего призыва 2021 года. Для приема, распределения по воинским подразделениям и адаптации вновь прибывшего пополнения командованием соединений и воинских частей созданы все необходимые условия.

Прибывшим новобранцам предстоит пройти курс общевойсковой подготовки, а затем принять Военную присягу. Параллельно с обучением проводится психологическое изучение и медицинское обследование молодых военнослужащих для правильного распределения новобранцев по подразделениям и назначения на воинские должности.

После приведения к Военной присяге военнослужащие приступят к освоению современных образцов вооружения и военной техники: танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортеров БТР-80 (82А), самоходных гаубиц «Мста-С», автомобилей КамАЗ различных модификаций и другой военной техники.

Всего на укомплектование воинских частей и соединений армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, в рамках весеннего призыва прибудет более 2 тысяч новобранцев.

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