27.05.2021 (16:45)

По итогам индивидуальной гонки всеармейского этапа конкурса АрМИ «Безопасная среда» лидирует команда Военной академии РХБ защиты

В конкурсе «Безопасная среда», который проходит на полигоне Песочное, за право представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на АрМИ состязаются 12 команд. Это более 100 специалистов радиационной, химической и биологической защиты воинских частей непосредственного подчинения войск РХБ защиты, военных округов и Северного флота, Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, РВСН, ВКС, ВДВ и 12-го ГУМО.

В ходе индивидуальной гонки экипажи каждой команды на разведывательных химических машинах РХМ-4 в противогазах и защитных костюмах на максимальных скоростях преодолели десятки сложнейших препятствий на многокилометровом маршруте, а также выполнили задачи по обнаружению радиоактивных источников условного заражения, отбора проб и специальной обработке бронетехники.

По итогам индивидуальной гонки места распределились:

1 место – команда курсантов Военной академии РХБ зашиты имени Маршала Советского Союза им. С.К. Тимошенко;

2 место – команда ВВО;

3 место – мобильное соединение РХБ защиты.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов – «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку

Полигон учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» завершится 29 мая. Победители будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских международных игр, которые состоятся в августе 2021 года.

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