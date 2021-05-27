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27.05.2021 (16:15)

В Подмосковье состоялся второй этап конкурса «Специальный район»

В учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты завершился II этап конкурса на лучший расчет специальной обработки войск РХБ защиты «Специальный район».

На этапе «Практическая квалификация (общевойсковая подготовка)» участники выполнили практические задания по физической, огневой подготовке, а также  радиационной, химической и биологической защите.

По результатам этого этапа места распределились следующим образом:

1 место – команда 12-го Главного управления Министерства обороны;

2 место – команда Воздушно-космических сил;

3 место – Ракетных войск стратегического назначения.

Следующим этапом для участников станет «Практическая квалификация (специальная подготовка)», на котором военнослужащие продемонстрируют свои навыки по специальной, а также технической подготовке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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