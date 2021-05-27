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27.05.2021 (16:00)

На Балтийском флоте продолжается вакцинация от COVID-19 молодого пополнения весеннего призыва

В настоящее время на Балтийском флоте продолжается вакцинация от COVID-19 молодого пополнения весеннего призыва, прибывающего для прохождения военной службы в соединения и воинские части флота.

Изъявили желание привиться новобранцы из Московской, Ленинградской, Курской и Калининградской областей. Им был введен первый компонент вакцины. Перед процедурой врачи провели обследование военнослужащих на выявление противопоказаний.

Второй компонент препарата будет введен им через 21 день. После завершения вакцинации каждому военнослужащему будет выдан специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях воинских частей Балтийского флота зарезервировано более 1,5 тысяч доз препарата.

В ходе призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, на Балтийский флот призовут более 5 тысяч новобранцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Медицина
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