27.05.2021 (16:31)

Российские саперы готовы выполнить задачи гуманитарного разминирования в любом регионе мира

Специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации имеют высокий уровень подготовки, готовы оказать помощь в гуманитарном разминировании в любом регионе мира и обучить саперному мастерству иностранных военнослужащих. Об этом заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в ходе 4-й Международной конференции по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам, открывшейся 26 мая на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье.

«К нам поступает много заявлений о помощи. Разумеется, решение по применению российских инженерных войск за рубежом будет приниматься руководством страны. Главное — это высокая готовность наших сил и средств к выполнению задач в любом регионе мира», — сказал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он напомнил, что российские военные инженеры сегодня отрабатывают вопросы взаимодействия с коллегами в Сербии, выполняют задачи по гуманитарному разминированию территорий в Сирии и Нагорном Карабахе.

Начальник инженерных войск ВС РФ также добавил, что при решении задач разминирования в различных странах МПЦ развертывает свои филиалы по подготовке специалистов.

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий уточнил, что сегодня в МПЦ проходят обучение военнослужащие из Армении, на очереди — казахстанские. Сделали заявки на подготовку белорусские и камбоджийские специалисты. Кроме того, о желании обучить своих военнослужащих заявили Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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