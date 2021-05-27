27.05.2021 (15:45)

Участники Международной конференции по разминированию ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения и подготовкой сапёров

В Подмосковье на базе парка «Патриот» (в зоне экстремальных видов спорта) участники 4-й Международной конференции по разминированию ознакомились со средствами инженерного вооружения, техникой инженерных войск Вооруженных Сил России и возможностями Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ по подготовке специалистов гуманитарного разминирования.

На статической экспозиции гостям мероприятия были представлены отечественные современные средства защиты сапёра, поиска мин и взрывоопасных предметов, проведения подводного разминирования, а также инструменты, применяемые при разминировании и очистке местности.

В рамках динамического показа специалисты МПЦ ВС РФ продемонстрировали практическое разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса «Уран-6», выполнение задач инженерным разведывательным дозором на участке местности, порядок дрессировки собак и работу групп минно-розыскной службы, выполнение задач гуманитарного разминирования.

В первый день конференции специалисты стран-участниц мероприятия обменялись опытом работы в области разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

В завершение участники конференции посетили экспозицию «Сирийский перелом», на которой представлены образцы военной техники, стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты, применявшиеся незаконными вооруженными формированиями в САР.

4-я Международная конференция по разминированию проходит с 26 мая в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». В ней принимают участие более 100 делегатов из 24 стран мира, а также представители пяти международных и неправительственных организаций.

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