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27.05.2021 (15:30)

В общевойсковой армии ЗВО пройдут смотры готовности личного состава к новому периоду обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, пройдут строевые смотры готовности личного состава, вооружения и военной техники к летнему периоду обучения.

В ходе смотра будут проверены внешний вид военной формы и экипировки военнослужащих, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и наличие стрелкового оружия, вооружения и военной техники общевойсковых, артиллерийских, инженерно-саперных и зенитно-ракетных подразделений армии.

В рамках предстоящих смотров будут определены лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству перевода военной техник на летний режим эксплуатации. 

В смотрах готовности примут участие более 5,5 тысяч военнослужащих объединения, проходящих военную службу по контракту и призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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