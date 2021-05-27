27.05.2021 (15:30)
В общевойсковой армии ЗВО пройдут смотры готовности личного состава к новому периоду обучения
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, пройдут строевые смотры готовности личного состава, вооружения и военной техники к летнему периоду обучения.
В ходе смотра будут проверены внешний вид военной формы и экипировки военнослужащих, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и наличие стрелкового оружия, вооружения и военной техники общевойсковых, артиллерийских, инженерно-саперных и зенитно-ракетных подразделений армии.
В рамках предстоящих смотров будут определены лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству перевода военной техник на летний режим эксплуатации.
В смотрах готовности примут участие более 5,5 тысяч военнослужащих объединения, проходящих военную службу по контракту и призыву.