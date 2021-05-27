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27.05.2021 (15:15)

В подразделение военной полиции Воронежского гарнизона ЗВО поступило на вооружение современное специальное оборудование

В рамках государственного оборонного заказа подразделение военной полиции Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в городе Воронеже, получило на вооружение партию современного специального оборудования.

В распоряжение военных полицейских поступили современные комплекты индивидуальной защиты «Партнер», защищающие от колюще-режущих предметов 85% тела; комплекты спецсредств «Парализатор»; боевые электрошоковые устройства «ЭШУ-200»; комплекты наручников; светошумовые и шумовые ручные гранаты. Кроме того, было получено травматическое оружие нелетального действия «Оса» ПБ с травматическими, осветительными, сигнальными и звуковыми патронами.

При помощи полученных спецсредств военные полицейские будут обеспечивать безопасность, правопорядок и соблюдение воинской дисциплины в воинских частях и на массовых мероприятиях с участием военнослужащих.

Всего в рамках гособоронзаказа 2021 года в подразделение военной полиции Воронежского гарнизона ЗВО поступило 115 единиц специального оборудования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военная полиция
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