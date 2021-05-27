27.05.2021 (15:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили спортивно-оздоровительный комплекс
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по подготовке летнего спортивно-оздоровительного комплекса для военнослужащих и членов их семей.
На территории комплекса отреставрировали чашу плавательного бассейна, в общей сложности заменив около 200 кв. метров плитки. Были подготовлены игровые площадки для пляжного футбола и волейбола. Для обновления игровых площадок было просеяно около 10 тонн песка.
В ходе мероприятий обслужили различные спортивные тренажеры и оборудование детского и взрослого бассейна.
Открытие отреставрированного летнего спортивно-оздоровительного комплекса состоится в начале июня.
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