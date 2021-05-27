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27.05.2021 (14:45)

В Тамбовской области спецназовцы общевойсковой армии ЗВО совершат около 500 парашютных прыжков в летнем учебном периоде

Военнослужащие подразделения спецназа общевойсковой армии совершат около 500 парашютных прыжков в ходе летнего учебного периода на базе соединения специального назначения Западного военного округа в Тамбовской области.

Во время прохождения программы по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отработают десантирование при помощи парашютных систем Д-6, Д-10 и Д-10П, после которого выполнят ряд специальных задач по обнаружению и доставке специальных грузов, а также по поиску и ликвидации «противника» в различных обстановках и нештатных ситуациях.

Для выполнения задач на ограниченных площадках спецназ использует современные управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет-2». Для выполнения более чем 20 упражнений прыжковой программы военнослужащие выполнят десантирование в полном боевом снаряжении с вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор», а также самолётов Ан-26 и Ан-12.

По сравнению с летним учебным периодом прошлого года военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии ЗВО увеличили количество прыжков в 2 раза.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ
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