27.05.2021 (14:06)

В мае текущего года саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Ленобласти

В мае текущего года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 200 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, на частных садовых участках, и в лесных массивах региона.

Кроме того, военнослужащие полка провели инженерную разведку более 25 тыс. кв. метров территории на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами, проходивших на территории Ленинградской области в рамках «Вахты памяти-2021».

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены установленным способом.

Военнослужащие ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию взрывоопасных предметов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

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