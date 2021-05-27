27.05.2021 (14:30)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО провел заряжание салютных установок к салюту ко Дню пограничника

Сегодня военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина после завершения тренировочных занятий провели заряжание салютных установок для праздничного артиллерийского салюта, посвященного Дню пограничника.

Военнослужащие осуществили заряжание 1,5 тыс. фейерверочных изделий 20 видов расцветки и калибров. Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м. Дивизион укомплектованный 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ полностью готовы к проведению праздничного салюта. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

В настоящее время салютные установки завершают подготовку. 28 мая в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут в Парк Победы на Поклонной горе и на ВДНХ, где состоится салют в 22:00 по московскому времени.

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