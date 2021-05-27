27.05.2021 (14:15)

Ракетные корабли Балтийского флота в ходе учения уничтожили отряд боевых кораблей и береговые объекты условного противника

В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Советск» и «Мытищи» успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей противника, а также по береговым целям, расположенным на значительном удалении. Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с применением ракетных комплексов «Калибр-НК».

В результате пусков все цели были успешно поражены. Стрельба проходила в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи.

Также во время маневров экипажи кораблей, применяя ствольную артиллерию, совместно отразили воздушный налет условного противника и отработали постановку радиоэлектронных помех.

По выполнении огневых задач прошел ряд корабельных учений: по борьбе за живучесть, по противодиверсионной обороне, по организации взаимодействия и связи между кораблями.

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