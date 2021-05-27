27.05.2021 (13:55)

В Ленобласти водителей общевойсковой армии ЗВО обучат вождению в условиях недостаточной видимости

Водители автотранспортных средств воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления нового периода обучения пройдут курсы специальной подготовки с отработкой навыков вождения в условиях недостаточной видимости.

В рамках курсов представители военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также по повышению уровня культуры вождения автотранспорта.

При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях слабой видимости, а также при наличии на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин - участников дорожно-транспортных происшествий.

На курсах специальной подготовки будет задействовано более 150 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.

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