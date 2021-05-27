27.05.2021 (13:35)

В рамках торжеств по случаю 318-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга командующий войсками ЗВО возложил цветы к памятнику Петру Первому

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев и члены военного совета округа приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому, посвященной 318-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга.

В церемонии приняли участие члены правительства города и руководители исполнительных органов власти, депутаты Законодательного Собрания и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, почетные граждане Санкт-Петербурга, члены Конституционного суда РФ, представители религиозных конфессий и общественных организаций.

Перед собравшимися выступили оркестр Западного военного округа и хор Государственной академической капеллы. Церемонию завершил торжественный марш военнослужащих роты почетного караула ЗВО по Адмиралтейской набережной.

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