27.05.2021 (13:25)
В Севастополе открыта выставка Русского географического общества
В Севастопольском Доме офицеров флота начала работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества (РГО). В режиме видеоконференции командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл выставку.
На ней представлены архивные материалы о выдающихся учёных-географах, которые внесли значительный вклад в отечественную и мировую географию; о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего востока и полярных территорий.
Также в выставку вошли экспонаты, посвящённые освоению космоса, и воспоминания и уникальные фотографии из семейных архивов полководцев и военачальников периода Великой Отечественной войны.
Отдельная экспозиция посвящена Волжской военной флотилии и её участию в Великой отечественной войне.
Работа выставки в Севастополе продлится до 5 июня.