27.05.2021 (13:25)

В Севастополе открыта выставка Русского географического общества

В Севастопольском Доме офицеров флота начала работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества (РГО). В режиме видеоконференции командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов открыл выставку.

На ней представлены архивные материалы о выдающихся учёных-географах, которые внесли значительный вклад в отечественную и мировую географию; о вкладе РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего востока и полярных территорий.

Также в выставку вошли экспонаты, посвящённые освоению космоса, и воспоминания и уникальные фотографии из семейных архивов полководцев и военачальников периода Великой Отечественной войны.

Отдельная экспозиция посвящена Волжской военной флотилии и её участию в Великой отечественной войне.

Работа выставки в Севастополе продлится до 5 июня.

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