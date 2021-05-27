27.05.2021 (12:50)

Во всеармейском этапе конкурса «Десантный взвод» победили десантники Ивановского соединения ВДВ

Вчера в городе Кострома состоялась торжественная церемония закрытия всеармейского этапа международного конкурса по полевой выучке подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2021», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Были подведены итоги соревнований, которые прошли в период с 15 по 25 мая и которые состоялись на полигоне Песочное в Ярославской области, на площадке приземления Будихино в Костромской области и в городе Плёс Ивановской области.

Победителям стали десантники Ивановского соединения ВДВ. Им был вручен кубок за первое место. Вторыми оказались военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового (горного) соединения ВДВ (победители конкурса в прошлом году). Третье место завоевали курсанты из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин, ветераны Воздушно-десантных войск, командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Виктор Гуназа, представители администрации Костромской области.

«Сегодня от лица командующего Воздушно-десантными войсками генерал- полковника Андрея Сердюкова я хочу вас поприветствовать и поздравить с завершением очередного этапа состязаний конкурса «Десантный взвод». Наши воины-десантники много лет занимают первые места. И, надеюсь, в этом году традиция будет поддержана. Бороться за победу предстоит с достойными и сильными соперникам», – подчеркнул заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

В состязаниях принимали участие экипажи боевых машин в составе 10 команд, представляющих все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск. Тульские и Ульяновские десантники выставили по две команды, одна из которых выступала на боевых машинах четвертого поколения БМД-4М, а другая на БМД-2. Также на БМД-4М в конкурсе участвовала команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Остальные соревновались на БМД-2. Всего в организации и проведении отборочного этапа было задействовано более 750 военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Команда-победитель представит Воздушно-десантные войска России на международном этапе конкурса «Десантный взвод-2021», который пройдет в августе-сентябре под Рязанью на полигоне Дубровичи.

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