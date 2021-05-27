27.05.2021 (13:10)

Перед началом летнего преиода в Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошло комплексное занятие по требованиям безопасности

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении перед началом летнего периода обучения прошло комплексное практическое занятие по требованиям безопасности.

Для наглядности на территории соединения было развернуто 6 учебных мест, на которых военнослужащие и гражданский персонал смогли увидеть возможные последствия при несоблюдении элементарных правил безопасности.

Занятия охватили все сферы военной службы – от применения установленных в расположениях стиральных машин до выполнения задач при несении караульной службы и обслуживании вооружения и военной техники (ВВСТ).

К занятиям привлекался весь личный состав гвардейского соединения. Особое внимание было уделено молодому пополнению.

Солдатам и офицерам напомнили о требованиях безопасности при выполнении мероприятий повседневной жизнедеятельности войск, инструкторы рассказали об особенностях эксплуатации транспортных средств в летнее время в условиях высоких температур и при проведении практических занятий в полевых условиях.

В ходе мероприятия были смоделированы различные нештатные ситуации, связанные с возгоранием при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, а также с результатами воздействия холостых патронов и взрывпакетов при проведении тренировок и занятий по боевой подготовке.

Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при укусах ядовитых змей и энцефалитных клещей, отравлении угарным газом, термических и химических ожогах, кровотечении, солнечном ударе и электротравме.

По окончании практикума каждый участник сдал итоговый зачет. Занятия по изучению требований безопасности военной службы проводятся в плановом порядке дважды в год – перед началом летнего и зимнего периодов боевой учебы войск.

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