27.05.2021 (13:00)
Во Владимирской области военные полицейские ЗВО преодолели «Тропу военного дознавателя»
Сегодня во Владимирской области состоялся самый зрелищный этап конкурса за звание лучшего дознавателя Западного военного округа, в рамках которого военнослужащие преодолели «Тропу военного дознавателя».
«Тропа военного дознавателя» включает в себя шесть элементов: «Экипировка», «Полоса препятствий», «Криминалистическая тактика», «Место происшествия», «Линия огня», «Эвакуация». Во время этого этапа военнослужащие преодолели свыше 200 различных препятствий, в их числе – «траншея», «воронки», «лабиринт из колючей проволоки», «проволочное заграждение», «туннель», «разрушенный мост», «колодец» и «ход сообщения», а также отработали более 20 вводных задач.
Всего в первом этапе конкурса принимает участие свыше 150 военнослужащих военной полиции Западного военного округа, задействовано порядка 100 единиц вооружения и специальной техники.