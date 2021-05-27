27.05.2021 (13:00)

Во Владимирской области военные полицейские ЗВО преодолели «Тропу военного дознавателя»

Сегодня во Владимирской области состоялся самый зрелищный этап конкурса за звание лучшего дознавателя Западного военного округа, в рамках которого военнослужащие преодолели «Тропу военного дознавателя».

«Тропа военного дознавателя» включает в себя шесть элементов: «Экипировка», «Полоса препятствий», «Криминалистическая тактика», «Место происшествия», «Линия огня», «Эвакуация». Во время этого этапа военнослужащие преодолели свыше 200 различных препятствий, в их числе – «траншея», «воронки», «лабиринт из колючей проволоки», «проволочное заграждение», «туннель», «разрушенный мост», «колодец» и «ход сообщения», а также отработали более 20 вводных задач.

Всего в первом этапе конкурса принимает участие свыше 150 военнослужащих военной полиции Западного военного округа, задействовано порядка 100 единиц вооружения и специальной техники.

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