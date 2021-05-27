27.05.2021 (12:10)

В Подмосковье лучшие военные водители ВС РФ соревнуются за право представлять Россию на АрМИ-2021

В Подмосковье свыше 300 лучших военных водителей со всей страны сражаются за право представлять Россию на Армейских международных играх-2021 на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники».

На специализированном полигоне стартовали квалификационные заезды на автомобилях КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также на автомобилях УАЗ. В ходе конкурса водители преодолевают такие элементы, как «Заболоченный участок», «Участок с ямами и камнями», «Стерня», «Пахота», «Колея», «Каменистый участок» и «Песчаный участок». Кроме того, военнослужащие демонстрируют мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях, преодолевают препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

В ближайшую субботу на автодроме состоятся финальные заезды, в ходе которых и будут определять победителя. В этот день 29 мая в России будет отмечаться День военного автомобилиста.

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