27.05.2021 (12:45)

Зенитчики Военной академии войсковой ПВО ВС РФ лидируют во всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО

По итогам трех этапов всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б.И. Духова лидирует команда стрелков-зенитчиков Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Во время конкурсных дней команды противовоздушной обороны соревнуются в поражении различных мишеней. Так, в движении зенитчикам необходимо уничтожить внезапно появляющийся ударный вертолет или с места из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» поразить на встречу и вдогонку скоростные воздушные цели. Из 7,62-мм пулемета ПКТ конкурсанты стреляют по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. Кроме того, водители БТР-80 и БТР-82А преодолевают полосы препятствий на морском побережье полигона Ейский.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков пройдут до 28 мая.

Команда, показавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо» АрМИ-2021, который пройдет в начале августа в Китайской Народной Республике на полигоне Корла.

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