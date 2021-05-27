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27.05.2021 (12:20)

В Подмосковье проходит конкурс среди специалистов инженерно-технической службы 12-го Главного управления Минобороны России

На базе 84-го Учебного центра в подмосковном Сергиевом Посаде проходят соревнования среди военнослужащих основных подразделений 12-го Главного управления.

На открытии конкурса «Расчет-2021» начальник 12-го ГУ МО генерал-майор И. Колесников отметил: «Проведение состязаний профессионального мастерства – важный шаг на пути совершенствования военнослужащих. Кроме того, участие в конкурсах укрепляет сплоченность подразделений, вырабатываются новые подходы к решению различных задач.»

В конкурсе принимают участие 12 команд.

Военнослужащие оцениваются по навыкам специальной подготовки, умению действовать в экстремальных ситуациях и выполнять специальные нормативы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования
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