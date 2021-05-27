27.05.2021 (12:30)

Разведчики из Сибири одержали победу на самом продолжительном этапе всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки»

Разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) одержали победу на самом продолжительном IV этапе «Стрельба» всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» и сохранили за собой лидерство.

Второе место у команды Росгвардии, на третьем месте – команда Западного военного округа.

В ходе этапа «Стрельба», который длился четыре дня, были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

Упражнения выполнялись из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), пулемета РПК-74, снайперской винтовки Дегтярева (СВД), ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по всевозможным мишеням от грудной фигуры с кругами, пулеметного расчета, группы противников до танка и БМП.

Все команды показали уверенные навыки во владении оружием, что видно по результатам – почти 80 процентов мишеней поражалось с первого патрона.

Завтра стартует заключительный этап Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», который продлится два дня.

В ходе заключительного этапа разведывательные подразделения в полной экипировке со штатным оружием на время отработают задачи по преодолению водной преграды, совершат марш-бросок в район сбора, механики-водители выполнят упражнение «Вождение на плаву» на боевой машине пехоты. Завершатся соревнования армейским рукопашным боем.

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