Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2021 (11:45)

Впервые в рамках всеармейского конкурса «Военное ралли» экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» выполнили огневую задачу

Впервые в рамках всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» выполнили огневые задачи по поражению целей из стрелкового оружия. Соревнования проходят в Туве на полигоне Кара-Хаак.

Экипажи большегрузной техники выполнили норматив по огневой подготовке из автомата АКС-74. Перед водителями и штурманами стояла задача набрать максимальное количество баллов, поразив 10 патронами ростовую фигуру, на которую нанесена спортивная мишень с кругами. Лучше всех с этой задачей справились экипажи Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие набрали 173 и 159 баллов.

Кроме того, лучшие стрелки команд на время устанавливали, заряжали пулемет и, используя всего около 50 патронов, поражали цели, которые появлялись на 10 секунд. Стрельба велась на коротких остановках в ходе движения по мишеням типа «пулемётный расчет», «головная фигура» и «ростовая фигура», «противотанковый гранатомет». Дистанция поражения доходила до 400 метров.

По итогам огневого этапа места среди команд распределились следующим образом: первое место заняла команда Центрального военного округа; второе – команда войск национальной гвардии; третье – команда Северного флота.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли -2021» стартовал 24 мая в Республике Тыва и продлится в течение пяти дней. В нем принимают участие команды Центрального, Восточного, Южного, Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса войсковой ПВО
Команда ВВО вышла в финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж»
Соревнования по практической стрельбе в рамках второго этапа Всеармейского конкурса АрМИ «Безопасная среда» стартовали в Ярославской области
На всеармейском конкурсе «Авиадартс-2021» стартовала летная программа

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Военное ралли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false