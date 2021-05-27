27.05.2021 (11:45)

Впервые в рамках всеармейского конкурса «Военное ралли» экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» выполнили огневую задачу

Впервые в рамках всеармейского этапа конкурса «Военное ралли» экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и «Урал» выполнили огневые задачи по поражению целей из стрелкового оружия. Соревнования проходят в Туве на полигоне Кара-Хаак.

Экипажи большегрузной техники выполнили норматив по огневой подготовке из автомата АКС-74. Перед водителями и штурманами стояла задача набрать максимальное количество баллов, поразив 10 патронами ростовую фигуру, на которую нанесена спортивная мишень с кругами. Лучше всех с этой задачей справились экипажи Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие набрали 173 и 159 баллов.

Кроме того, лучшие стрелки команд на время устанавливали, заряжали пулемет и, используя всего около 50 патронов, поражали цели, которые появлялись на 10 секунд. Стрельба велась на коротких остановках в ходе движения по мишеням типа «пулемётный расчет», «головная фигура» и «ростовая фигура», «противотанковый гранатомет». Дистанция поражения доходила до 400 метров.

По итогам огневого этапа места среди команд распределились следующим образом: первое место заняла команда Центрального военного округа; второе – команда войск национальной гвардии; третье – команда Северного флота.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли -2021» стартовал 24 мая в Республике Тыва и продлится в течение пяти дней. В нем принимают участие команды Центрального, Восточного, Южного, Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии.

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