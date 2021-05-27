27.05.2021 (11:15)

Более 500 выпускников межвидового учебного центра ЦВО в Ульяновске отправлены на Дальний Восток для прохождения военной службы

Более 500 специалистов войск связи, успешно сдавшие выпускные экзамены в межвидовом учебном центре войск связи Центрального военного округа (ЦВО), отправлены воинским эшелоном до станции Уссурийск для дальнейшего прохождения службы. В церемонии отправки приняли участие представители командования учебного центра и военный комиссар Ульяновской области полковник Андрей Пожарский, а также представители администрации Ульяновска.

До убытия на железнодорожный вокзал курсантам в торжественной обстановке вручили удостоверения об окончании учебного центра, в которых указана полученная военно-учётная специальность. Военные связисты прошли обучение на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, на цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и на другой современной технике.

Межвидовой региональный учебный центр войск связи ЦВО готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций.

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