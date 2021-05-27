27.05.2021 (12:05)
Команда РВСН примет участие во всеармейском конкурсе «Полевая кухня»
Команда РВСН примет участие во всеармейском конкурсе «Полевая кухня» среди военных поваров, который состоится в Саратовской области. Состязания пройдут с 31 мая по 6 июня на базе Вольского филиала Военной академии МТО.
Участники состязаний продемонстрируют мастерство приготовления полноценных обедов в полевых условиях, а также изготовление хлебобулочных изделий в передвижных кухнях и полевых хлебозаводах.
Военные повара и пекари проведут для сослуживцев мастер-классы, на которых расскажут все тонкости организации питания в полевых условиях.
Победителей конкурса определит специальная комиссия, которая оценит такие свойства продуктов как вкус, цвет, запах, а также их эстетический вид и внешнее оформление блюд.
Ракетные войска стратегического назначения на конкурсе будут представлять военнослужащие Ужурского, Козельского, Йошкар-Олинского, Юрьянского и Тагильского ракетных соединений.