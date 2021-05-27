27.05.2021 (12:00)

Впервые на всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск» победили мотострелки ЦВО

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 Центрального военного округа (ЦВО) впервые одержали победу на всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021, который проходит на полигоне в Челябинской области.

Экипажи ЦВО показали лучшее время на дистанции эстафеты мотострелковых взводов, преодолев финальный этап конкурса за 1 час 58 минут и 53 секунды. Второе место заняли мотострелки Восточного военного округа (ВВО), уступив победителю около 5 минут. Курсанты Дальневосточного военного училища (ДВОКУ) завершили эстафету на третьем месте с результатом в 2 часа 6 минут и 46 секунд.

На дистанцию финального этапа «Суворовского натиска» вышли три команды. После первого огневого рубежа лидером заезда стала команда ЦВО, которой удалось удержать первое место до финишной отметки. Борьба за второе место продолжалась на протяжении всего заезда. На последнем круге, благодаря меткой стрельбе на огневом рубеже, мотострелки ВВО опередили курсантов ДВОКУ и финишировали вторыми.

Общая протяженность финальной дистанции составила 54 километра, на протяжении которых мотострелковые экипажи преодолели 9 огневых рубежей и 81 естественное и искусственное препятствие, таких как эскарп, минно-взрывное заграждение, курган высотой около 5 метров, брод глубиной до 1,5 метров и противотанковый ров.

Экипажи мотострелковых взводов на боевых машина пехоты БМП-2, выступающих в первом дивизионе «Суворовского натиска», завершили участие в конкурсе. Для экипажей БМП-3, представляющих второй дивизион конкурса, финальный заезд состоится 27 мая. Церемония закрытия конкурса и награждения победителей пройдет в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа 28 мая.

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