27.05.2021 (10:30)

Едкий дым и «радиационная пыль» не помешали военным связистам выполнить специальные задачи на всеармейском конкурсе «Уверенный прием»

Учебную боевую задачу по развертыванию многотонных комплексов связи в условиях, имитирующих радиационное и химическое заражение местности, выполнили участники всеармейского конкурса военных связистов «Уверенный прием», который проходит в Ульяновске.

Командная работа экипажей Р149АКШ, спутниковых станций Р441ЛМ, носимых станций спутниковой связи Р-438 и мастерских по ремонту средств связи оценивалась коллегий судей не только по критериям правильности и безопасности проведенных работ, но и по уровню подготовленности по своей специальности каждого конкурсанта. Опросы проводились сразу после получасового пребывания в противогазе и выполнения норматива.

Упорная борьба пяти сильнейших команд военных связистов продолжается и выходит на финишную прямую. Завершающим испытанием всеармейского конкурса «Уверенный прием» станет военизированная эстафета, которая пройдет на полигоне Солдатская Ташла в Ульяновской области.

В ходе эстафеты военнослужащие преодолеют тактическую полосу препятствий, включающую более 10 различных элементов, выполнят нормативы по ориентированию на местности, настройке радиостанции, передаче сигналов телеграфным ключом. Завершится всеармейский этап главного конкурса полевой выучки связистов Вооруженных Сил Российской Федерации 29 мая на базе межвидового учебного центра войск связи Центрального военного округа.

Всего в конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих из пяти сильнейших команд, представляющих Центральный, Восточный, Западный и Южный военные округа, а также Главный центр связи центрального подчинения.

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