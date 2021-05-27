27.05.2021 (10:17)

В городе Абаза Республики Хакасия военнослужащие ЦВО приступили к завершающей стадии укрепления дамбы для защиты от паводка

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к завершающей стадии укрепления дамбы в городе Абаза Республики Хакасия. Работы проводятся в целях защиты местного населения от паводка.

Военнослужащим осталось увеличить ширину 150-метровго участка насыпи с 4 до 8 метров. До этого военные железнодорожники уже укрепили дамбу на протяженности 350 метров. В ходе этой работы они отсыпали более 5500 тысяч кубометров грунта, который берется из близлежащего карьера.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

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