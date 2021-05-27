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27.05.2021 (09:45)

В ВМА имени С.М.Кирова прошло совещание с государственной экзаменационной комиссией

В соответствии с указаниями Министра оборон Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N205/2/496 26 мая 2021 г. под руководством начальника организационно-планового управления - заместителя начальника ГВМУ МО РФ генерал-майора медицинской службы Калачёва Олега Владимировича проведено организационное совещание с председателями и членами государственной экзаменационной комиссии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

В совещании принял участие генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации Родионов Юрий Николаевич

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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