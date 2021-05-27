27.05.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье оборудовали инженерно-саперный полигон

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) оборудовали инженерно-саперный полигон.

В общей сложности на полигоне оборудовали более 10 учебные мест для подготовки специалистов инженерно-саперного подразделения.

На данных учебным местах с военнослужащими ОГРВ ПРРМ проведут занятия в ходе которых будут совершенствоваться действия по обнаружению и разминированию взрывных устройств, оттачиваться навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях, а также закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Инженерно-саперный полигон позволит более качественно проводить занятия со специалистами инженерно-саперного подразделения ОГРВ ПРРМ.

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