27.05.2021 (09:15)

Полигоны ЮВО подготовлены к летнему периоду обучения

В Южном военном округе (ЮВО) завершена подготовка военных полигонов к летнему периоду обучения.

На полигонах, полевых учебных комплексах и войсковых стрельбищах подготовлено свыше 20 тыс. мишенных установок, более 200 комплектов полигонного оборудования и пультовой аппаратуры управления целями.

Современные мишенные комплексы, стоящие на вооружении ЮВО, имитируют широкий спектр объектов условного противника от живой силы до тяжелой техники, движущиеся и появляющиеся, летящие мишени, мишени, замаскированные под рельеф местности, а также мишени, имеющие специальную подсветку для организации боевой подготовки ночью.

С целью внедрения опыта современных вооруженных конфликтов были оборудованы новые движущиеся мишени «заминированный автомобиль», мишени нового образца в виде фигуры танка, ростовые мишени, обозначающие скопление пехоты условного противника, участки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, объекты для выполнения упражнений ведения обороны в населенном пункте.

Также было усовершенствовано оборудование для занятий армейской тактической стрельбой, тренировок снайперов и снайперских пар, вождению боевых машин, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Кроме того, к новому учебному периоду подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО выполнили полную санитарную обработку более 30 полигонов округа.

Военнослужащие продезинфицировали все помещения, учебные комплексы и тренажеры с помощью полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция.

Специалисты провели обработку территорий общей площадью более 800 тыс. кв. м. К работам привлекалось около 1,5 тыс. военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей ЮВО, задействовалось около 100 единиц специальной техники. Для специальной обработки было израсходовано свыше 150 т дезинфицирующего раствора.

В данный момент с личным составом полигонных команд проводятся занятия по особенностям и безопасности эксплуатации оборудования в летний период.

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