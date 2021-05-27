27.05.2021 (09:00)
На российской военной базе ЮВО в Абхазии стартовал учебно-методический сбор с командирами рот и батарей
В рамках учебно-методического сбора на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии командирам рот и батарей разъяснят новейшие методики организации боевой подготовки, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.
Руководители на учебных местах продемонстрируют офицерам методики проведения боевых стрельб в составе подразделений, а также уничтожения заминированных объектов и подземных коммуникаций условного противника.
Кроме того, военнослужащим доведут порядок применения беспилотных летательных аппаратов и приданных сил и средств авиации в общевойсковом бою.
Также на полигонах офицеры будут совершенствовать навыки вождения бронетехники и выполнят стрельбы из пистолета Макарова и автомата АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и танков Т72Б3.
В завершении сбора военнослужащие ЮВО сдадут экзамены по всем предметам профессионально-должностной подготовки, включающим тактические, физические и специальные нормативы.
Всего при проведении учебного сбора задействовано более 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр-М».