27.05.2021 (08:50)
Мотострелки ЮВО совместно с экипажами вертолетов Ми-8АМТШ выполнили задачи в составе высокомобильных групп в горах Абхазии
Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии отрабатывают действия в составе высокомобильных групп на полигонах Цабал и Нагвалоу.
Экипажи вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО совместно с мотострелковыми подразделениями выполнили переброску высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военнослужащих в горных районах Абхазии на различные рельефы местности с использованием вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Высокомобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. С использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов военнослужащие могут перемещаться по фронту и в его глубину, при этом экипажи ударных вертолетов осуществляют огневую поддержку.
Всего в мероприятиях, проводимых в рамках боевой подготовки, принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих российской военной базы.