27.05.2021 (08:40)

Снайперы ЮВО приступили к ведению прицельной стрельбы на дальние дистанции в Ставропольском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы ЮВО приступили к ведению прицельной стрельбы на дальние дистанции в Ставропольском крае

Снайперские подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к тактико-специальному учению на полигоне Серноводский в Ставропольском крае по поражению мишеней на максимальных дальностях.

Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, днем и ночью с использованием ночных приборов. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Дальность до мишеней составляет от 300 до 1000 м. Цели представляют собой манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.

Военнослужащие ведут огонь из снайперских винтовок СВ-98, а также винтовок Драгунова «СВД» со сменой позиций для обеспечения скрытности.

Также военнослужащие выполняют оборудование снайперских позиций, разведку целей, определяют расстояние до них с помощью различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

К учениям привлечены более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 200 единиц вооружения и техники.

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