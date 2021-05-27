27.05.2021 (08:30)

Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса войсковой ПВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отделения ПЗРК «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса войсковой ПВО

Отделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» перехватили беспилотный «рой» условного противника в ходе Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

Стрелки-зенитчики Вооруженных Сил России в течение очередного конкурсного дня выполняли стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ по мишени, имитирующей беспилотные летательные аппараты, а также из ПЗРК «Игла» по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении и по скоростной воздушной цели с места на встречу и вдогон.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков пройдут до 28 мая.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо» в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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