27.05.2021 (08:20)

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Забайкалье военные впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия в парке Победы Читы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун», который в текущем году поступил на вооружение подразделения специального назначения.

Посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, а также оценить возможности новейшего образца в ходе динамического показа.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

Справочно: армейский автомобиль-внедорожник с колесной формулой 4х4 «Тайфун» является многоцелевым бронеавтомобилем повышенной проходимости. На нём установлена комбинированная защита из керамической брони, под ней — бронированная сталь. При этом полная масса машины составляет около 15 тонн, а максимальная скорость — 105 км/ч.

Основным применением новейшего образца является охрана и сопровождение воинских колонн, перевозка личного состава разведывательных подразделений при выполнении ими задач по предназначению с возможностью огневой поддержки, а также ведение инженерной, радиационной, химической и биологической разведки. Может применяться в качестве разведывательной и командно-штабной машины.

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