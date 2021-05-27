27.05.2021 (08:10)

Уникальную развлекательную программу представят посетителям на военно-техническом форуме в Республике Бурятия

В Республике Бурятия сразу на нескольких площадках планируется проведение военно-технического форума «Армия-2021» с уникальной развлекательной программой.

«На аэродроме «Восточный» мероприятия данного форума организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» - сказал заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.

В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Республике Бурятия, с увеличением количества единиц техники и более расширенной развлекательной программой. Форум начнется одновременно на четырех площадках, в городе Улан-Удэ аэродром «Восточный», в поселке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.

В ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям столицы Республики Бурятия будет представлена уникальная возможность увидеть более 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений Восточного военного округа.

На площадках для гостей будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

В поселке «Сосновый Бор» жители города смогут увидеть 10 единиц раритетной техники времен Афганской и Великой Отечественной воин, в частности танк БМП-1, БТР-60, зенитная установка ЗСУ-2.

Помимо этого, горожанам будет показана техника ДОСААФ, продукция приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.

Мероприятия будут организованы в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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