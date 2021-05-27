27.05.2021 (07:50)

Поезд Министерства обороны Российской Федерации в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет в Забайкалье

В Забайкальский край в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в июне текущего года прибудет тематический поезд Министерства обороны Российской Федерации.

Воинский эшелон начал свое движение в конце апреля и проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока – делая остановки в 51 городе. По замыслу организаторов, акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям.

В столицу Забайкалья – город Чита тематический поезд прибудет 11 июня. За день до этого эшелон сделает остановку для проведения акции в городе Сковородино Амурской области.

В составе эшелона следует 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии Covid-19.

Посетители акции смогут узнать о героических страницах истории России. В частности будет представлена выставка «Дорога памяти», где каждый желающий сможет найти информацию о своих родственниках, защищавших Отечество в 1941–1945 годах.

Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» расскажет о борьбе с новой короновирусной инфекцией. Мультимедийная система с показом видеосюжетов и презентаций расскажет о победе военных медиков над пандемией.

Кроме того, перед зрителями с концертной программой выступят артисты «Центрального дома российской армии имени Фрунзе». Военно-патриотический концерт пройдет на специально оборудованной платформе-сцене.

Далее поезд продолжит свое движение по Транссибирской магистрали на запад России.

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