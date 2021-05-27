27.05.2021 (07:30)

Фестиваль «Амурские волны» с участием военных оркестров ВВО начался в Хабаровске

Военные оркестры Восточного военного округа принимают участие в IХ Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Мероприятия будут проходить вплоть до 31 мая текущего года.

В рамках фестиваля 27 мая на площади «Славы» с 9 до 13 часов пройдет репетиция сводного оркестра и сольных программ, а также музыкальное шоу военных оркестров и праздничный салют с 20 до 22 часов. В это же время во дворце «Северное сияние» для участников проекта «Амурские. Дети» будет проведен мастер класс дирижёра «Московского военно – музыкального училища им. генерала – лейтенанта В.М. Халилова».

28 мая на площади «Славы» состоится проведение фестиваля для военнослужащих проходящих военную службу по призыву с 12 до 14 часов. Вечером с 20 до 22 часов состоится музыкальное шоу военных оркестров и праздничный салют.

29 мая с 18 до 20 часов на арене «Ерофей» состоится дефиле – представление оркестров – участников фестиваля.

30 мая состоится марш – парад духовых оркестров с 11 до 12 часов, а с 12 до 17 часов концертные выступления военных оркестров – участников фестиваля.

31 мая с 18 до 20 часов на арене «Ерофей» дефиле – представление оркестров – участников фестиваля.

На фестивале прозвучат классические симфонии и увертюры, фантазии и рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши и песни разных лет.

Восточный военный округ традиционно для участия в фестивале представляет лучшие военные оркестры из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Читы, Уссурийска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Всего от Восточного военного округа в фестивале принимает участие более 300 военных музыкантов.

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