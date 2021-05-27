27.05.2021 (07:00)

В район переправы через реку Джида в Бурятии инженеры ВВО доставили дополнительное звено из-за подъема воды

В Джидинский район (Республика Бурятия) инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа доставили дополнительное понтонное звено для возможного наращивания мостовой переправы через реку Джида, из-за подъема уровня воды в реке.

Решение по доставке дополнительного звена было принято командованием объединения ВВО в связи с подъемом уровня воды в крупных реках Бурятии, в том числе и горной реки Джида.

Временный мост, наведенный инженерами ВВО в мае текущего года, соединил два берега реки и обеспечивает проезд всех видов автомобильного транспорта местного населения и связь жителей сёл с «большой землёй».

Переправа уже четвертый год подряд заменяет обрушившийся деревянный мост. Почти 400 сельчан ранее были отрезаны от районного и республиканского центров.

Понтонный мост дает возможность жителям поселка Зарубино вызвать скорую помощь из соседнего поселка Джида для оказания своевременной медицинской помощи, а также для проведения планового обследования 50 учеников местной школы и местного населения.

Напомним, что решение по наведению переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по просьбе правительства Бурятии, для организации переправы местного населения в районе населенных пунктов Джида, Дырестуй и Зарубино.

Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъема её уровня.

В пользовании местного населения мостовая переправа будет находиться до ноября текущего года.

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