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27.05.2021 (06:40)

Команда ВВО вышла в финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж»

По итогам индивидуального, парного и командного зачетов снайперы Восточного военного округа (ВВО) стали лучшими и вышли в финал всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж». Соревнования проходят на общевойсковом полигоне Князе – Волконский Хабаровского края.

Победители определяться уже в эту пятницу после преодоления снайперской эстафеты. Участникам предстоит преодолеть различные препятствия на время и выполнить упражнения контрольных стрельб из пистолетов и снайперских винтовок.

В состязаниях принимают участие команды из четырех военных округов (ВВО, ЦВО, ЮВО, ЗВО) и четырех военных общевойсковых командных училищ (МВОКУ, НВВКУ, ДВОКУ, РВДКУ), Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также из Новосибирского учебного центра подготовки младших специалистов разведки, войск Национальной гвардии. Всего участвуют 12 команд из разных регионов России, по четыре участника в каждой.

Чемпионы Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» отправятся отстаивать честь Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Восточный военный округ , Снайперский рубеж
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