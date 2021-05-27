Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2021 (06:20)

Военные инженеры ВВО навели понтонную переправу для жителей трех населенных пунктов Приморского края

По заявке правительства Приморского края, военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, завершили наведение через реку Большая Уссурка временной понтонной переправы. Мероприятие прошло по  решению командующего войсками ВВО Героя Российской Федерации генерал – полковника Геннадия Жидко.

Из – за разрушения опор пролетных строений деревянного моста в связи с ледоходом, и остановки на нем движения, жителям трех населенных пунктов Приморья проходилось совершать объезд протяженностью свыше 180 км.

Ранее военнослужащими был совершён марш на 175 км в район наведения переправы. С помощью специальной военной техники КрАЗ-255 с речными и береговыми звеньями военные инженеры выполнили  сброс понтонных звеньев, а также с использованием катеров БМК – 130 организовали переправу.

Сооружение понтонной переправы значительно облегчит жизнь местных жителей, теперь они могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно, своевременно доставлять продукты питания, ГСМ, получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Во Владивостоке состоялась военно-историческая конференция, посвященная 290-летию основания Тихоокеанского флота
На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье пройдёт всеармейский конкурс «Морской десант-2021»
В Охотском море корабли Тихоокеанского флота провели учение по эвакуации условно раненого на госпитальное судно «Иртыш»
Военнослужащие подразделений беспилотной авиации ВВО в Забайкалье обучились действиям в условиях радиоэлектронного подавления

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false