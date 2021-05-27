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27.05.2021 (06:00)

Во Владивостоке состоялась военно-историческая конференция, посвященная 290-летию основания Тихоокеанского флота

Во Владивостоке, в Петровском зале Дома офицеров флота, под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского состоялась военно-историческая конференция, посвященная 290-летию Тихоокеанского флота (ТОФ).

В работе конференции приняли участие военнослужащие управления флота, ветераны ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О.Макарова и воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, руководство регионального отделения Российского географического общества.

В ходе конференции рассматривались основные этапы зарождения и становления флота на Тихом океане: строительство и поступление на него боевых кораблей в период с 1900 по 2021 год, история создания и развития подводных сил и группировки атомных подводных лодок, морской авиации, береговых войск. Была поднята тема дальнейшего развития сил Тихоокеанского флота с учетом опыта проведенных мероприятий боевой подготовки.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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