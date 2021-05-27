27.05.2021 (05:30)

На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье пройдёт всеармейский конкурс «Морской десант-2021»

На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота, расположенных в Приморском крае, завершается подготовка дистанций к проведению всеармейского конкурса по полевой выучке морской пехоты «Морской десант-2021». В нем примут участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первый и второй этапы, на которых морские пехотинцы преодолеют «Полосу разведчика» и «Тропу выживания», примет полигон «Горностай» во Владивостоке. Третий этап состоится на тактическом поле «Мыс Клерка» полигона «Бамбурово». Там участникам конкурса предстоит на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с препятствиями различной сложности, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин. Проведения состязаний в рамках «Морского десанта» запланировано с 1 по 10 июня.

Церемония торжественного открытия конкурса пройдёт во Владивостоке 31 мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице