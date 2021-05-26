26.05.2021 (23:50)

Соревнования по практической стрельбе в рамках второго этапа Всеармейского конкурса АрМИ «Безопасная среда» стартовали в Ярославской области

В Ярославской области, на полигоне «Песочное» сегодня стартовал второй этап конкурса среди специалистов РХБ разведки «Безопасная среда» в рамках Всеармейского этапа Армейских международных игр – 2021. Участники выполняют упражнения практической стрельбы по мишеням со сменой огневых позиций.

Этап проводится на трех участках стрельбы, где каждый конкурсант, одетый в бронезащиту и противогаз, выполняет упражнение самостоятельно на своем участке.

По звуковому сигналу стрелок приближается к первому огневому рубежу, где он должен поразить две мишени. Затем, продвигаясь по маршруту, участник попадает последовательно в две ограниченные зоны для стрельбы. Используя укрытия, он должен поразить еще по две мишени в каждой из них. По окончании стрельбы участник отмыкает магазин, проверяет оружие на разряженность, производит контрольный спуск, ставит оружие на предохранитель и докладывает о завершении выполнения задания. Арбитры останавливают секундомер по последнему выстрелу стрелка.

Перемещение от рубежа к рубежу должно осуществляться по обозначенному маршруту с предварительной постановкой автомата на предохранитель, не выходя за пределы штрафных линий. За нарушение регламента испытания командам начисляются штрафные секунды.

В основе итоговой оценки каждого конкурсанта число пораженных мишеней: за каждую начисляется по одному баллу. Количество баллов делится на время, затраченное на выполнение упражнения, округленное до сотых долей секунды. Сумма полученных результатов всех стрелков команды и определяет её место в рейтинге.

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